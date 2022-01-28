Медведев объяснил переименование милиции в полицию

Решение о переименовании милиции в полицию в 2011 году было связано с запуском реформы МВД. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

Он отметил, что реформа МВД была необходима. «Понимаете, тогда, например, когда запускалась эта реформа, если говорить не о названии, даже заработная плата сотрудника МВД была просто несоразмерно маленькой. А мы прекрасно понимаем, что сотрудники полиции, органов внутренних дел, как и любых других спецслужб, должны получать все-таки достойную зарплату за свою работу, потому что это сложная работа, работа с риском для жизни», — объяснил Медведев.

По его словам, в России, как и во многих других странах, принято критиковать правоохранительные органы, поскольку в них есть проблемы и злоупотребления. «Но тем не менее эти люди нас защищают. Так вот, когда все это начиналось, зарплата была просто мизерной. Сейчас об этом даже забыли», — добавил зампред Совбеза России.

В заключение он сказал, что проблем в полиции до сих пор очень много.

Масштабная реформа МВД проводилась в 2009—2011 годах. Была поставлена задача повысить эффективность правоохранительных органов, также остро стояла проблема коррупции среди силовиков. В рамках реформы милицию переименовали в полицию, а всех сотрудников обязали пройти переаттестацию.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы, связанные с пандемией COVID-19, международной безопасностью, ситуацией на Украине и другими актуальными темами.