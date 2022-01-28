Леопард потерпел поражение в схватке с дикобразом и попал на видео

Молодой леопард в Национальном парке Крюгера в ЮАР решил поохотиться на дикобраза и потерпел поражение. Схватка животных попала на видео, которое опубликовано на канале Latest Sightings в Youtube.

На записи, снятой Джако Де Суордтом, видно, как леопард вылизывается посреди дороги, а дикобраз наблюдает за ним. Напряжение нарастает, леопард злится и начинает преследовать грызуна.

Дикобраз шипит, а хищник многократно бьет животное лапой по спине. Противостояние заканчивается тем, что игла дикобраза втыкается в лапу противника. Большая кошка перестает преследовать свою жертву и лижет рану, а победивший дикобраз уходит прочь.

На спине среднего дикобраза насчитывается до 30 тысяч иголок.

Ранее сообщалось, что леопард напал на дикобраза в Национальном парке Крюгера в ЮАР и потерпел поражение. Леопарду несколько раз приходилось отвлекаться, чтобы извлечь застрявшие в лапах иголки и зализать раны.