Появилось видео с «выплатой денег» участникам акции в поддержку Порошенко

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен процесс выплаты денег участникам акции в поддержку бывшего президента Украины Петра Порошенко. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Политика Страны».

На видео, как сказано в описании, несколько человек записывают данные банковских карт участников акции, а потом переводят им деньги через терминал оплаты.

Акция в поддержку Порошенко состоялась 28 января в Киеве. Апелляционный суд должен был рассмотреть вопрос о мере пресечении, назначенной экс-президенту по делу о государственной измене. Однако заседание перенесли на 11 февраля. Порошенко заявил, что это произошло потому, что офис действующего президента Владимира Зеленского не успел собрать компромат на судей.

Порошенко обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по приказу России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.