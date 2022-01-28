Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Появилось видео с «выплатой денег» участникам акции в поддержку Порошенко

В сети опубликовано видео с «выплатой денег» за акцию в поддержку Петра Порошенко

Кадр: Telegram-канал Политика страны

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен процесс выплаты денег участникам акции в поддержку бывшего президента Украины Петра Порошенко. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Политика Страны».

На видео, как сказано в описании, несколько человек записывают данные банковских карт участников акции, а потом переводят им деньги через терминал оплаты.

Акция в поддержку Порошенко состоялась 28 января в Киеве. Апелляционный суд должен был рассмотреть вопрос о мере пресечении, назначенной экс-президенту по делу о государственной измене. Однако заседание перенесли на 11 февраля. Порошенко заявил, что это произошло потому, что офис действующего президента Владимира Зеленского не успел собрать компромат на судей.

Порошенко обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по приказу России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об условиях перехода на четырехдневную рабочую неделю
Российские военные получат пистолеты «Удав» в новой комплектации
В Польше появится памятник героям белорусских протестов
«Черное небо» накрыло несколько регионов России
Появилось видео с «выплатой денег» участникам акции в поддержку Порошенко
Германия запретила немецкому дипломату помогать «Северному потоку-2»
Прекращение поставок газа из России признали катастрофой для Европы
Стало известно о пострадавших и погибшем после крушения Ми-8 под Ульяновском
Российскую блогершу возмутили вонючие брюки из популярного иностранного магазина
Стас Михайлов рассказал о перенесенной операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter