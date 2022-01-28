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Порошенко обвинил Зеленского в поиске компромата на судей по его делу

Экс-президент Украины Порошенко считает, что офис Зеленского ищет компромат на судей

Фото: Юлия Овсянникова / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в поиске компромата на судей по его делу. Об этом сообщает «Страна.ua».

28 января Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобы на меру пресечения, назначенную Порошенко по делу о государственной измене. Экс-президента отпустили под личное обязательство. Прокуратура просит арестовать его, защита — отменить любые ограничения.

Заседание перенесли на 11 февраля, поскольку из Печерского районного суда не передали материалы дела. «Офис президента отдал приказ Печерскому суду не передавать документы в апелляционный суд, сорвать это судебное заседание, потому что они еще не подобрали компромат на судей, которые должны принять незаконное решение», — считает Порошенко.

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Он добавил, что власть боится его больше, чем президента России Владимира Путина.

Порошенко обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по приказу России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Другим фигурантом дела является депутат Верховной Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Экс-президент считает обвинения сфальсифицированными.

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София Сарджвеладзе
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