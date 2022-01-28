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Объяснен интерес США к возрождению ракетного договора с Россией

Политолог Соков: США заинтересованы в ДРСМД из-за неудач в разработке гиперзвуковых ракет

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Интерес США к возрождению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обусловлен пониманием опасности возвращения к кризису 1980-х годов. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.

По его словам, США заинтересованы в реанимировании ракетного договора из-за неудач в разработке собственных гиперзвуковых ракет наземного базирования, которые планировалось развернуть в Европе.

Однако в ходе переговорного процесса могут возникнуть и определенные сложности, предупредил политолог. Одна из них состоит в том, что соглашение изначально не охватывало ракеты средней дальности морского и воздушного базирования: до недавнего времени у России их не было. «Будут ли эти вооружения покрываться новым договором? Еще лет пять-семь назад США и НАТО отказывались, но теперь, когда они есть у России, у них интерес появился, но не затух ли он у Москвы? Москва пока хранит молчание», — объяснил Соков.

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Еще один вопрос состоит в том, будет ли новый договор разделять ракеты на ядерные и неядерные. По словам специалиста, если такое разделение все же будет — то есть будет запрещено развертывание ядерных ракет, а обычные будут сокращать, — то стороны могут столкнуться с серьезными противоречиями по вопросу нестратегических вооружений. Соков напомнил, что Россия отказалась обсуждать этот вопрос до тех пор, пока США не выведут свои нестратегические ядерные вооружения из Европы. «Вопрос очень сложен даже с технической точки зрения, не говоря уже о военной-политической», — отметил он.

Ранее газета New York Times сообщила, что ответы США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности «открывают дверь» для возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и взаимных ограничений ядерных вооружений.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа 2020 года. США разорвали соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает обвинения.

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Валентина Шварцман
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