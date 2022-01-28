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Среда обитания

В Австралии нашли способ спасти «восьмое чудо света»

Власти Австралии выделили миллиард долларов на спасение Большого Барьерного рифа

Фото: Alexander Gerst / Wikimedia

Австралия нашла способ спасти Большой Барьерный Риф. Власти страны выделили крупную сумму, чтобы помочь «восьмому чуду света» выжить. Об этом сообщает The Times.

Самая большая в мире живая структура протяженностью 2,5 тысячи километров долгое время страдает из-за хищных морских звезд и глобального потепления, которое спровоцировало повышение температуры в Тихом океане. Участившиеся периоды аномальной жары привели к выцветанию кораллов.

Правительство Австралии выделило миллиард долларов, чтобы улучшить качество воды в районе обитания Большого Барьерного рифа. Из них 570 миллионов пойдут на очищение океана от промышленных отходов. Остаток бюджетных средств потратят на выращивание водорослей — основного источника питания морских звезд, которые сейчас питаются кораллом ввиду недостатка другой пищи.

Из-за плачевного состояния кораллов Австралия оказалась под давлением со стороны ООН — Барьерный риф официально находится под защитой ЮНЕСКО. В прошлом году организация собиралась внести его в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения, однако министр окружающей среды Сьюзен Лей убедила ЮНЕСКО пересмотреть свое решение.

Лей заявила, что корень проблемы в том, что правительство Австралии до сих пор не прикладывало усилий к восстановлению кораллового рифа. «Этот риф можно увидеть из космоса, а вот из офиса в Париже — нет», — отметила эколог.

ЮНЕСКО потребовала от Австралии отчитаться об изменениях в ситуации с Большим Барьерным рифом в феврале. Позже организация также отправит экспертов оценить состояние кораллов.

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Ученые при этом считают, что этого недостаточно. «Чтобы продлить жизнь рифа, нужно принять значительные меры против выбросов углерода. Однако подать остальному миру пример в этом деле реальными действиями — не в интересах Австралии», — заявил президент Австралийской академии наук Джон Шайн.

В декабре в России также придумали способ спасти от включения в список находящихся под угрозой один из объектов наследия ЮНЕСКО — Байкал. Власти дали распоряжение вывозить отходы из населенных пунктов недалеко от озера. В 2022 году Байкал посетит комиссия ЮНЕСКО.

Нина Ташевская
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