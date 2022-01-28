Шон Пенн заявил о «генах трусости» у феминизированных мужчин

Американский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн раскритиковал феминизированных мужчин. Об этом сообщает The Independent.

61-летний артист заявил о «генах трусости», которые заставляют людей носить юбки. «Я думаю, что мужчины стали довольно феминизированными. В моей жизни есть очень сильные женщины, которые не воспринимают мужественность как нечто угнетающее. Мне кажется, что есть гены трусости, которые заставляют людей отказываться от джинсов и надевать юбки», — сказал Пенн.

Отмечается, что во время интервью рядом с актером сидела его дочь и коллега по фильму «Фальшивомонетчик» Дилан Пенн. После слов отца она замолчала и начала «смотреть в никуда».

61-летний Шон Пенн — актер и кинорежиссер. Он получил две статуэтки «Оскар» за роли в картинах «Таинственная река» и «Харви Милк». В качестве режиссера выступал на съемках фильма, «11 сентября», посвященного теракту в США, а также «В диких условиях» и других.