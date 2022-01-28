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Среда обитания

Бывшая солистка «ВИА Гры» показала арендованный в США роскошный дом

Певица Анна Седокова арендовала дом в американском Майами за 4 миллиона рублей в месяц

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова вместе с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, арендовали в США роскошный особняк. Подробности об американском доме певица рассказала подписчикам в сторис в своем Instagram.

Вилла находится в 15 минутах от центра города Майами в штате Флорида. В здании шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. Во всех помещениях стильный интерьер, а разместиться в доме может до 12 гостей. На участке также есть бассейн и зона для барбекю.

Седокова считает недвижимость самым красивым домом в Майами, но призналась, что аренда обошлась им с супругом недешево — 135 тысяч рублей в сутки, или около четырех миллионов рублей в месяц. Скорее всего, первое время платить за съемное жилье придется самой певице, так как Тимма приехал в США, чтобы искать работу после ухода из баскетбольного клуба «Химки».

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Ранее Седокова сообщила подписчикам, что избавилась от недвижимости в Москве, которую приобрела в ипотеку во время пандемии. Артистка объяснила продажу квартир нежеланием заниматься ремонтом и планами пожить в других странах. Однако источники «Комсомольской правды» посчитали возможной причиной избавления от жилплощади в столице нехватку средств на шикарную жизнь.

Нина Ташевская
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