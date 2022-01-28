Анна Семенович едва не стала жертвой насильников в 17 лет

Российская певица Анна Семенович в эфире программы «Судьба человека» рассказала, что в 17 лет она едва не стала жертвой насильников. Ее слова приводит Starhit.

Исполнительница заявила, что после ее первого похода в ночной клуб ее хотела изнасиловать компания неизвестных мужчин. «Мы танцевали, привлекали внимание мужчин. Словили на Арбате машину, чтобы поехать домой. Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый "Мерседес". Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: "Тормози девчонок! Мы их забираем"», — вспомнила Семенович.

По ее словам, водитель машины, в которой они ехали, поначалу отказывался тормозить, но один из преследовавших их мужчин достал пистолет и сказал, что прострелит шину. В итоге автомобиль с артисткой и ее подругой все же остановился, а водитель попросил девушек тянуть время, пока он не вызовет полицию.

«Нас вытащили из машины эти мужики. До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: "Мы сейчас едем в баню". У нас был шок», — отметила Семенович.

Она рассказала, что начала делать вид, будто у нее случилась паническая атака. В итоге певицу и ее подругу спасли полицейские.

По словам артистки, после инцидента у нее началась депрессия. Она долгое время не могла встречаться с мужчинами, так как они казались ей жестокими.