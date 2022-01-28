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Российскую блогершу возмутили вонючие брюки из популярного иностранного магазина

Блогерша Дарья Граф получила с сайта Shein брюки из искусственной кожи с запахом рыбы

Кадр: Daria Graph / YouTube

Российская блогерша заказала одежду в популярном иностранном интернет-магазине Shein и разозлилась из-за отличия реального товара от заявленного на фото. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

На кадрах последнего ролика 22-летняя Дарья Граф из Перми продемонстрировала распаковку и примерку новых вещей. Среди них оказались брюки из искусственной кожи с завязками и разрезами по бокам, которые вызвали у девушки недоумение из-за неприятного запаха. «Они, знаете, из такого материала, который воняет рыбой. (...) Я не знаю, почему от такого материала всегда воняет», — произнесла она.

Затем блогерша примерила черное вечернее платье с пайетками, которое, по ее словам, стоило неоправданно дорого — около четырех тысяч рублей. Видно, что вещь на несколько размеров велика Граф.

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В конце ролика автор видео продемонстрировала коричневые джинсы, созданные из отдельных лоскутов ткани в технике пэтчворк. «Тут всякие нитки что-то торчат, посмотрите», — сделала она замечание. Кроме того, ее не устроило качество коротких топов с анималистичным принтом. Обзор на покупки набрал больше 422 тысяч просмотров.

Ранее в январе отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Эмили показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем она сняла себя во время примерки: видно, что прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.

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Айсель Эюбова
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