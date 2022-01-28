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Лавров рассказал Бербок о первой реакции на ответ США по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ Лавров и его коллега из ФРГ Бербок обсудили гарантии безопасности
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. Он привлек ее внимание к российским инициативам по гарантиям безопасности в Европе и поделился первой реакцией на ответ США и НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте МИД РФ.

В беседе российский министр подчеркнул: для Москвы главные приоритеты в нерасширении Североатлантического альянса на восток и неразмещении угрожающих России ударных вооружений.

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Послание посол США в РФ Джон Салливан передал заместителю министра иностранных дел Александру Грушко 26 января. По некоторым данным, в ответе США на российские предложения будут изложены области, в которых Вашингтон согласен сотрудничать с Москвой. В частности, речь идет о контроле над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачности в отношениях вооруженных сил между государствами, снижении рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопросах размещения ракетных систем большой дальности.

Елизавета Наумова
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