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В НАТО рассказали о реакции Швеции и Финляндии на российские предложения

Генсек НАТО: Швеция и Финляндия посоветовали не соглашаться с предложениями России

Фото: Hannibal Hanschke / dpa / Globallookpress.com

Руководство Швеции и Финляндии посоветовали НАТО не соглашаться с предложениями России, которые бы отменили политику «открытых дверей» альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире радио «Эхо Москвы».

«Они посоветовали нам не подписывать предложенный Россией документ, который закроет двери в альянс. Страны хотят оставить за собой право решать собственное будущее без вмешательства крупных сверхдержав. Мы не хотим возвращаться во времена Ялтинской конференции, когда супердержавы решали вопрос о перераспределении сфер влияния без учета мнения остальных государств», — рассказал Столтенберг.

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Ранее Столтенберг рассказал о возможной реакции НАТО в случае вторжения российских войск на Украину. По его словам, в качестве предупреждения правительству России страны-участницы НАТО должны развернуть на Востоке 5000 военных.

28 января посол США в России Джон Салливан заявил, что договор по гарантиям безопасности — это единственный путь к деэскалации на востоке Украины. Также Салливан отметил, что ответы Белого дома содержат инициативы Вашингтона в сфере контроля над вооружениями и учитывают озабоченности Москвы.

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Дмитрий Сотак
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