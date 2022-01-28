Хороший полицейский.

На канале ТНТ с 31 января начинает выходить второй сезон шоу «Девушки с Макаровым» — проекта, который стремится привнести в хмурый, но по-прежнему невероятно популярный у зрителей жанр ментовского сериала солидную иронию, а временами даже и абсурдистский юмор.

Кто бы что ни говорил про полицейские сериалы, сюжеты про расследования, ловлю преступников и отношения между напарниками продолжают собирать зрителей у экранов. Чаще всего речь, впрочем, идет о мрачных историях в серых тонах, где каждый актер как будто обязан по контракту сохранять томное выражение лица в абсолютно любой ситуации. Когда в мир полицейских сериалов пришел ТНТ, о буднях полиции начали рассказывать с улыбкой и иронией — ведь если русская жизнь богата на абсурд, то почему реалии работы по охране правопорядка должны быть другими? Так в свое время сколотил огромную фан-базу «Полицейский с Рублевки» — и «Девушки с Макаровым» развивают взятую предыдущим ментовским хитом канала интонацию.

Главный герой «Девушек с Макаровым» — консервативный, брутальный, грубый, неотесанный, прямолинейный, язвительный, но при этом ухитряющийся оставаться обаятельным опер Павел Макаров. Надо ли добавлять, что он к тому же еще и отъявленный сексист? Сексист, в подчинении которого на службе оказались четыре девушки, еще недавно сдававшие экзамены в Школе полиции. За первый сезон Макаров прошел путь от отрицания до принятия этой ситуации, поэтому в новых сериях его подчиненные все еще раз за разом нарушают устав — но отношения между ними уже доверительные, и главный герой их в обиду не дает.

Кадр: сериал «Девушки с Макаровым»

Эта перемена в общении между Макаровым и девушками — центральный ход авторов сериала во втором сезоне. Обычно ситком до последнего следует тем типажам персонажей, которые были выбраны на старте проекта. Если доктор Быков в «Интернах» орал в первой серии на врачей в своей ординатуре, он и в последней серии орет на них ровно по тем же причинам. Главный героев «Девушек с Макаровым» в эту жанровую парадигму вписываться отказывается. Как говорят сами авторы, им удалось пробить брешь в макаровской токсичной маскулинности. Да, он все так же склонен срываться на грубость и сыпать язвительными шутками, но к женщинам стал относиться иначе. Ко второму сезону Макаров и вовсе становится ранимым романтиком и тяжело переживает разрыв в отношениях, а, начиная новые, хочет от женщины больше романтики в диапазоне от походов в кино до подлинной душевной близости.

Подопечные Макарова тоже перестали быть одномерными типажами девушек в неловких ситуациях. За первый сезон они прошли путь от пацанки, инстадивы, матери-одиночки и ботанички до живых и узнаваемых героинь. Любопытно, что ко второму сезону у героинь появились свои понятные проблемы, с которым сталкиваются современные женщины: тут и объективация, и обесценивание труда матери, и противопоставление женской и мужской ролей в отношениях. «Девушки с Макаровым», оставаясь сериалом с консервативным мужским персонажем в центре истории, стали больше разговаривать с женской аудиторией. Через комедию и ситкомовских персонажей хит ТНТ обращается к той части телезрителей, которую сериалы про полицию традиционно игнорировали.

Фото: промоматериалы сериала «Девушки с Макаровым»

Что касается комедии как таковой, «Девушки с Макаровым» усилились двумя персонажами. Первый — начальник следственного отдела, буквоед Вяземский в исполнении Никиты Тарасова. Его герой олицетворяет чистую эксцентрику: пока пятерка главных героев разбирается в своих отношениях, Вяземский отвечает за большинство комичных ситуаций в РОВД «Бутово». Он обожает Шекспира, педантичен и чтит субординацию — такой герой обречен быть генератором абсурда в ситкоме. Второй новичок — дерзкая начальница отдела кибербезопасности, сыгранная Натальей Бардо. Она — Макаров в юбке, его соперник по резким ответным мерам, едким шуткам и действиям с непродуманными последствиями. Девушек вокруг Макарова становится больше, но впервые одна из них дает ему реальный отпор. Показательно, что их знакомство начинается с того, что брутальный опер получает от героини Бардо разряд электрошока. Шоковой — в хорошем смысле слова — может стать и терапия полицейским юмором, заготовленным сериалом для зрителей.

Второй сезон сериала «Девушки с Макаровым» выходит на ТНТ с 31 января