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Инфекционист предупредил о тяжелых неделях из-за коронавируса

Инфекционист Малышев: следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости COVID-19

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Следующие две недели будет тяжелыми для россиян по заболеваемости коронавирусом. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

По его словам, в этот период будет расти количество ежедневно фиксируемых случаев заражения COVID-19. Врач объяснил, что еще до пандемии после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда до середины февраля. Теперь же на это наложился еще и омикрон, подчеркнул он.

В то же время Малышев отметил, что сложно спрогнозировать, до каких максимальных цифр дойдет выявляемость за сутки. Он также добавил, что в этот период каждому нужно предпринять меры для защиты: ограничить социальные контакты, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. «Вот эти несколько недель надо прожить с умом», — резюмировал инфекционист.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал два симптома коронавируса, которые отсутствуют при заражении омикрон-штаммом. По словам специалиста, потеря обоняния или затрудненное дыхание — редкость для омикрона.

Марина Совина
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