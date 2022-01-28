Московские власти отказались от идеи ввести локдаун из-за омикрона

В мэрии Москвы не планируют вводить локдаун на фоне роста заболеваемости населения COVID-19. Об этом РБК рассказали два осведомленных источника.

Собеседники издания указали, что власти ориентируются на показатели госпитализации, а распространившийся штамм значительно реже требует лечения в стационаре. Во время распространения дельты доля госпитализаций по отношению к количеству заболевших ежедневно достигала 20 процентов, а при омикроне этот показатель находится на уровне около 5,5 процента.

Тем не менее, в столице сохраняется резерв свободных коек. Сейчас свободны около семи тысяч мест в больницах, что составляет около 42 процентов развернутого коечного фонда.

26 января заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что дополнительные ограничения в Москве будут вводиться в зависимости от того, как справляется медицинская система. По ее словам, омикрон уверенно доминирует в столице, на него приходится 80 процентов выявленных случаев.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор усилит проверки в ряде общественных мест Москвы из-за ситуации с коронавирусом. В ведомстве уточнили, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер ужесточат в спортивных, выставочных и культурных комплексах, а также на объектах торговли и общепита.