Мишустин дал поручения по развитию 6G

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству разработать предложения по развитию мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом сообщается на сайте правительства России.

Поручение было дано по итогам рабочей поездки в Воронежскую область. Предложения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерства промышленности и торговли по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в области 6G должны быть готовы к 14 февраля.

Другая область работ — стимулирование спроса на отечественные системы стандарта DMR (Digital mobile radio), используемого в цифровых рациях. Над соответствующими инициативами будут работать в Минцифры, Минпромторге и Минэнерго. Результаты будут представлены до 30 июня.

Также по итогам поездки Мишустин дал поручения по федеральной помощи при строительстве в Воронежской области радиотерапевтического корпуса клинического онкологического диспансера и по подготовке предложений по субсидированию кредитов, которые привлекаются организациями оборонно-промышленного комплекса под исполнение обязательств по гособоронзаказу.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института радио (НИИР) и Сколковского института науки и технологий сообщили, что шестое поколение сотовой связи может появиться в России в 2035 году. Опытная эксплуатация начнется не ранее 2028–2029 годов.