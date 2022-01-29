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Российский вирусолог назвал достаточное для защиты количество антител

Вирусолог Нетесов заявил, что 500 антител обеспечат легкое течение заболевания дельтой

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По оценке исследователей, более 500 антител обеспечат легкое течение заболевания дельта-штаммом коронавируса на 99 процентов. Такое число назвал российский вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, сообщает телеканал «360».

По его словам, при этом количестве антител пациент сможет избежать летального исхода при COVID-19. Он отметил, что для Abbott Architect тестов верхний порог составляет 6000−7000, а система компании «Вектор-Бест» меряет до 500 Binding Antibody Units (BAU) — единицах связывания антител на миллилитр.

«То есть выше 500 — это хорошо, ниже 200 — надо вакцинироваться», — подчеркнул Нетесов.

Единой системы оценки достаточного уровня антител для защиты от коронавируса на данный момент нет. Он добавил, что таким способом можно измерить только гуморальный иммунитет, однако есть еще и клеточный. Поэтому лучше всего просто ревакцинироваться каждые шесть месяцев, рекомендовал вирусолог.

Ранее Нетесов дал прогноз по продолжительности пятой волны коронавируса в России. По его мнению, она может продлиться до четырех месяцев. Коллективный иммунитет в стране пока еще мал — меньше 60 процентов. Вирусолог связал это с недостаточными темпами вакцинации от коронавируса.

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Юлия Ямпольская
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