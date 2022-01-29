Украинцы испугались дистанционной войны с Россией

Политический и экономический эксперт Владимир Дебой в эфире телеканала «НАШ» заявил, что в настоящее время украинцев пугают «вторжением» России, а тем временем переживать нужно как раз не из-за возможного военного противостояния, а из-за дистанционной войны, которую Москва умеет вести очень хорошо.

По словам специалиста, президенту Владимиру Зеленскому необходимо приложить все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт и вернуть мир, поскольку любой конфликт является потерей государственности. В ином случае действующий президент может не рассчитывать на второй срок, а вся его жизнь пойдет совершенно по-другому, считает эксперт.

«Россия сегодня как государство показало в Ливии и Сирии, что она может воевать дистанционно и вести эффективные военные действия. И не нужно совать танки», — подытожил Дебой.

Политолог из Украины Владимир Фесенко упрекнул США в подыгрывании России, заявив, что рекомендации Белого дома уезжать из Украины дипперсоналу, членам семей и американским гражданам серьезно портят репутацию страны. По словам эксперта, американцы продемонстрировали определенную слабину и показали, что боятся. «А еще косвенно подыграли российской пропаганде», — отметил он.