Лариса Долина снялась с лысой головой и восхитила фанатов

Российская певица Лариса Долина снялась с лысой головой, на которую надела золотистую корону с камнями. Новыми снимками она поделилась с поклонниками в своем Instagram.

Артистка появилась в объективе фотографа Игоря Панкова. Ее стилистом стал дизайнер Гога Никабадзе. Он предложил ей сфотографироваться в золотистых изделиях, в том числе короне с камнями и цепочке с большим крестом, и длинном платье в пол темно-серого оттенка. Макияж был в стиле «смоки» с темной помадой.

«Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно все-таки, как меня видят художники», — подписала она пост, который набрал больше девяти тысяч лайков.

Новый образ артистки восхитил поклонников, о чем они принялись писать в комментариях. «Невероятная!», «Лариса Александровна, это невероятно красиво! Эстетика 100 процентов! Снежная королева!», «Персонаж из "Звездных войн", не меньше!», «Просто героиня фантастического фильма! Принцесса Малефисента!» — заявили подписчики.

Ранее ведущий «Модного приговора» Александр Васильев выделил самых модных звезд России в 2021-м. Больше всех, как он считает, выделялись на фоне остальных певицы Валерия, Лариса Долина и Лолита Милявская. По его мнению, артистки больше всех старались привлекать к себе внимание необычными костюмами.