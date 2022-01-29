Американский комик пошутил об опасениях Зеленского

Американский комик Джимми Фэллон пошутил об опасениях президента Украины Владимира Зеленского, которые тот высказывал в беседе с американским лидером Джо Байденом. Запись шоу доступна на Youtube-канале телеведущего.

Фэллон упомянул разговор глав государств в контексте якобы планируемого вторжения России на Украину. «На этой неделе у Байдена было много дел. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь"», — сыронизировал он.

Комик изобразил беседу украинского и американского лидеров, завершив ее репликой воображаемого Зеленского: «Если я вам понадоблюсь — я буду уже на пути в Польшу».

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в окружении Зеленского сообщило о подозрении украинского лидера, что президент США Джо Байден может целенаправленно преувеличивать угрозу «российской агрессии» для Киева. Отмечалось, что глава Белого дома мог пойти на сговор с Россией с целью облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой. При этом администрация Байдена давно отрицает такой сценарий, говорилось в материале.

