Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский комик пошутил об опасениях Зеленского

Американский комик Фэллон упомянул опасения лидера Украины Зеленского в беседе с Байденом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Американский комик Джимми Фэллон пошутил об опасениях президента Украины Владимира Зеленского, которые тот высказывал в беседе с американским лидером Джо Байденом. Запись шоу доступна на Youtube-канале телеведущего.

Фэллон упомянул разговор глав государств в контексте якобы планируемого вторжения России на Украину. «На этой неделе у Байдена было много дел. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь"», — сыронизировал он.

Материалы по теме:
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
14 декабря
Напряжение на границе с Украиной растет. Страны НАТО вывозят дипломатов из Киева и размещают дополнительные силы в Европе
Напряжение на границе с Украиной растет.Страны НАТО вывозят дипломатов из Киева и размещают дополнительные силы в Европе
24 января

Комик изобразил беседу украинского и американского лидеров, завершив ее репликой воображаемого Зеленского: «Если я вам понадоблюсь — я буду уже на пути в Польшу».

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в окружении Зеленского сообщило о подозрении украинского лидера, что президент США Джо Байден может целенаправленно преувеличивать угрозу «российской агрессии» для Киева. Отмечалось, что глава Белого дома мог пойти на сговор с Россией с целью облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой. При этом администрация Байдена давно отрицает такой сценарий, говорилось в материале.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице
Американский комик пошутил об опасениях Зеленского
Тело жителя московской многоэтажки обнаружили на козырьке подъезда
В Британии раскрыли подробности о новой разновидности омикрон-штамма
Украинцы испугались дистанционной войны с Россией
Поставки газа в Европу стали рекордными
Стало известно о переговорах «Фиорентины» и Кокорина о расторжении контракта
Президента Италии переизбрали на второй срок
Бывший спикер Рады рассказал о возросшей слежке за ним
ФСИН опровергла сообщения о проблемах у находящейся в СИЗО врача Елены Белой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter