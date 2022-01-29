Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

США доставили на Украину 81 тонну боеприпасов

Министр обороны Украины Резников: США доставили 81 тонну боеприпасов для нужд ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о поставке на Украину военной помощи из США. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter.

По словам главы ВСУ, США отправили на Украину очередной В747 с 81 тонной боеприпасов. При этом на следующей неделе ожидаются новые «самолеты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности».

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил информацию о поставке новой партии военной помощи Украине. «В декабре президент [США Джо] Байден одобрил дополнительную военную помощь на сумму 200 миллионов долларов, которая включает дополнительные Javelin и другие противотанковые вооружения, гранатометы, большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оборудования», — уточнил Остин.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Санкции США против России затронут банки и суверенный долг
Глава Минобороны Украины оценил «угрозу вторжения» России
Тело утонувшей в крещенской проруби россиянки опознали
США доставили на Украину 81 тонну боеприпасов
Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев украинского срочника
Гинцбург объяснил появление нового коронавируса из ЮАР
Тату-мастер рассказала о бесплатных татуировках для своих клиенток
Тихановскую вновь выдвинули на Нобелевскую премию
Врачи оценили течение COVID-19 у беременных
Дацик проиграл Пулеметчику в бою по правилам бокса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter