США доставили на Украину 81 тонну боеприпасов

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о поставке на Украину военной помощи из США. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter.

По словам главы ВСУ, США отправили на Украину очередной В747 с 81 тонной боеприпасов. При этом на следующей неделе ожидаются новые «самолеты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности».

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил информацию о поставке новой партии военной помощи Украине. «В декабре президент [США Джо] Байден одобрил дополнительную военную помощь на сумму 200 миллионов долларов, которая включает дополнительные Javelin и другие противотанковые вооружения, гранатометы, большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оборудования», — уточнил Остин.