Президента Италии переизбрали на второй срок

Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на новый срок, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты выборов.

Подсчет голосов еще не завершен, однако Маттарелла уже набрал необходимые для победы 505 голосов.

Победа Маттареллы оказалась возможной после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. До этого 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно указывал, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.

26 января премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку на фоне политического кризиса в стране. Конте объявил о решении покинуть пост в ходе заседания Совета министров 26 января. После этого он направился в Квиринальский дворец, чтобы подать прошение об отставке Маттарелле. Разговор продлился около получаса, после чего Конте покинул президентскую резиденцию.