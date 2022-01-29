Кулеба озвучил новую стратегию для «противодействия России»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии» времен холодной войны пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве. Новую стратегию для «противодействия России» он озвучил в колонке изданию «НВ».

Глава МИД Украины сравнил работу украинской дипломатии с современным гаджетом. В настоящее время она, по его словам, может на сверхвысокой скорости решать многие задачи одновременно, а также сохранять незыблемый вид. Такая работа приносит конкретные результаты, подчеркнул Кулеба.

У Киева получилось консолидировать достаточно высокий уровень международной поддержки Украины. Кроме того, западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом, отметил глава МИД. Также Кулеба напомнил, что у Киева есть продуманная дипломатическая стратегия противодействия российской эскалации, сейчас в нее добавили новый элемент — помощь для сохранения стабильности страны.

Министр рассказал о временах холодной войны, когда работала «челночная дипломатия» — курсирование дипломатов между сторонами конфликта. В настоящее время мир изменился, скорость процессов стала выше, а конфигурация сил на европейском континенте совсем другая. Украина теперь находится по другую сторону занавеса, заявил Кулеба.

«Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену "челночной дипломатии" запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами», — заключил глава МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация рядом государств дипломатов из страны на фоне слухов о возможной эскалации конфликта в Донбассе стала большой ошибкой, которая подорвала единство среди союзников.