МИД отреагировал на «антироссийский сюжет» телеканала в Швейцарии

Министерство иностранных дел (МИД) России раскритиковало сюжет, вышедший на швейцарском телеканале SRF. Соответствующее заявление появилось на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В видеосюжете под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной» говорится, что к российско-украинской границе за тысячи километров из Сибири пригнали военную технику, в том числе танки. «В качестве иллюстрации швейцарские гении видеомонтажа приводят мешанину из кадров, в том числе почему-то нарезку с отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО», — отреагировали в МИД, назвав сюжет антироссийским.

Там предположили, что журналист имел в виду подготовку к учениям «Союзная решимость-2022», в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа. «Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», — говорится в сообщении ведомства.

Дипломаты также посоветовали швейцарским журналистам обращаться к Минобороны России по вопросам об учениях, «вылезти из своей скорлупы, открыть для себя просторы интернета» и зайти на официальный сайт Кремля.

Ранее в январе в МИД рассказали о попытках Запада рассорить русских и украинцев. Заместитель директора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев отметил, что «без так называемой западной "помощи"» конфликт на востоке Украины был бы урегулирован.