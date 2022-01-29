Украинский генерал рассказал о «последствиях» выполнения Минских соглашений

Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ), эксперт по государственной безопасности Василий Вовк в эфире телеканала «НАШ» рассказал, какие последствия ждут человека, который осмелиться выполнить Минские соглашения. Он считает, что такого человека сразу же обвинят в государственной измене.

«Нет вопросов по прочтению Минских соглашений, но есть действительно вопросы по их реализации и наличию мужской воли и смелости, потому что здесь много вопросов и первый вопрос — это измена. Сразу после выполнения этих соглашений улица скажет, что это измена. Минские соглашения были вынуждены подписать, потому что тогда была страшная ситуация, но и нужно уметь дать задний ход. План "Б" невозможно найти, потому что весь мир и Совбез ООН зафиксировал эти соглашения, поэтому мы должны выполнять как угодно», — заявил он.

Он добавил, что их выполнение может оказаться смертельно опасным для того лица, который за это возьмется. По его словам, главной целью является показать украинцам, что таким образом удастся сохранить страну, наладив отношения с Донбассом.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил возможность прямых переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, такого точно не случиться, поскольку это является делом принципа.