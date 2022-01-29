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Украинские артиллеристы провели учения на границе с Крымом

Украинские гаубицы отработали нанесение удара по условному противнику на границе с Крымом

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Украинские артиллеристы отработали нанесение удара по условному противнику недалеко от границы с Крымом. Об этом сообщает УНИАН.

Тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б» провели на полигоне в Херсонской области. «Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов», — рассказал командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По легенде учений, беспилотник обнаружил, что в сторону позиций украинских войск продвигаются солдаты и бронетехника условного противника. Уничтожить их поручили расчетам гаубиц «Мста-Б», размещенных на расстоянии 20 километров. По словам Наева, артиллеристы усовершенствовали навыки по расчету координат целей.

««Мста-Б» — 152-миллиметровая буксируемая гаубица, разработанная в СССР и стоящая на вооружении в России, Украине, Белоруссии, Грузии, Казахстане и Туркмении. Она применялась обеими сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины.

В ноябре постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что ВСУ активизировали транспортировку вооружений у линии соприкосновения вблизи Донбасса. По его словам, за неделю украинские военные перевезли через станцию Рубежное 27 гаубиц «Гиацинт-Б» и «Мста-Б».

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Олег Парамонов
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