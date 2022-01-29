Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве жены в Волоколамске

Соседка подозреваемого в убийстве и изнасиловании жены в подмосковном Волоколамске в беседе с телеканалом «360» раскрыла подробности о нем. Женщина отметила, что мужчина всегда был работящим, заботливым отцом и сыном.

По ее словам, местный житель имел неагрессивный характер, его никогда не видели пьяным. Он занимался перевозками, имел собственные машины и ходил в рейсы.

Раньше мужчина возил молоко, приезжал на «Бычке» с прицепом, добавила соседка. Как он жил с супругой, она не смогла рассказать. Отец подозреваемого скончался примерно год назад.

«Он 15 лет не живет здесь. Но когда он приезжает сюда, как отец и как сын он очень заботливый. В воскресенье я его видела, он катал детей на снегокате. Ни разу его пьяным не видела», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве жены в подмосковном Волоколамске. 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве супруги.

Известно, что женщина хотела развестись с мужем. Подозреваемый затащил супругу в свой автомобиль, когда она ехала с работы, после чего привез в хозяйственное помещение, связал и изнасиловал.

Опасаясь, что супруга обратится в полицию, мужчина задушил ее, но в правоохранительные органы обратилась сестра погибшей, когда та не пришла домой. Полицейским удалось установить причастность жителя Подмосковья к преступлению и задержать его.

