Пожар на заводе мороженого вынудил эвакуировать жителей Пятигорска

В Пятигорске 29 января произошел пожар на заводе по производству мороженого. Из-за угрозы распространения власти вынуждены эвакуировать жителей близлежащих домов, сообщает ТАСС.

Цех хладокомбината загорелся в субботу днем, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. Огонь начался в компрессорном цеху завода ЗАО «Холод». Тушение происходит по повышенному рангу сложности.

По предварительным данным, пострадавших и погибших при пожаре нет. Однако власти начали эвакуацию жителей в районах города, находящихся вблизи от хладокомбината. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов попросил подойти к этому с пониманием и покинуть близлежащую зону.

20 января сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области. Во время заправки холодильной установки там рванул азот.