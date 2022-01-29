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Пожар на заводе мороженого вынудил эвакуировать жителей Пятигорска

В Пятигорске загорелся хладокомбинат, власти проводят эвакуацию жителей близлежащих домов

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Пятигорске 29 января произошел пожар на заводе по производству мороженого. Из-за угрозы распространения власти вынуждены эвакуировать жителей близлежащих домов, сообщает ТАСС.

Цех хладокомбината загорелся в субботу днем, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. Огонь начался в компрессорном цеху завода ЗАО «Холод». Тушение происходит по повышенному рангу сложности.

По предварительным данным, пострадавших и погибших при пожаре нет. Однако власти начали эвакуацию жителей в районах города, находящихся вблизи от хладокомбината. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов попросил подойти к этому с пониманием и покинуть близлежащую зону.

20 января сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области. Во время заправки холодильной установки там рванул азот.

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Антон Похиляк
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