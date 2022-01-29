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В Британии назвали выбранную Джонсоном тему для разговора с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Джонсон намерен форсировать дипломатические усилия и усилит политику сдерживания, чтобы «не допустить кровопролития в Европе». В пресс-службе добавили, что премьер-министр в ходе разговора с Путиным потребует, чтобы «Россия отступила назад» и вступила в дипломатический диалог.

Марина Совина
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