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Глава Минобороны Украины оценил «угрозу вторжения» России

Глава Минобороны Украины Резников: угроза вторжения РФ используется для проверки НАТО и ЕС
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: РИА Новости

Глава Минобороны Украины Алексей Резников оценил «угрозу вторжения» России. Он заявил в интервью французской газете Le Figaro, что Россия не приняла решение о проведении военной операции.

По его словам, «угроза вторжения» может использоваться для проверки единства НАТО и Европейского союза (ЕС).

«Думаю, что они [российские власти] не приняли решения. И надеюсь, что не примут. По моему мнению, Россия пытается, прежде всего, занять позицию силы для переговоров с Вашингтоном и странами Европы», — сказал Резников.

Ранее в январе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия обладает достаточной военной возможностью для вторжения на Украину, но власти страны еще не приняли окончательное решение. Министр обороны США отметил, что Москва в случае вторжения на Украину может захватить многие украинские города и значительные территории.

Марина Совина
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