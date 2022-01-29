Выбор русского языка для интервью Токаева телеканалу объяснили

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью телеканалу «Хабар 24» на русском языке для широкого охвата аудитории, включая зарубежную. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Instagram.

«Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всем мире к происходящему в Казахстане», — объяснил Уали.

По словам пресс-секретаря, в январе на имя Токаева поступило много просьб об интервью от зарубежных, в том числе российских, европейских, азиатских и американских СМИ. В связи с плотным графиком президента было принято решение ограничиться диалогом с журналистом канала «Хабар 24».

Следующее большое интервью СМИ обязательно будет дано в ближайшее время отечественным журналистам на казахском языке, заключил Уали.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков был захвачен, чтобы обеспечить проход в город боевиков, которые прилетели под видом гастарбайтеров.

В начале января в Казахстане начались протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Позже они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Люди стали выдвигать политические требования, такие как отставка правительства и отстранение от власти первого президента Нурсултана Назарбаева.