Шедшего по дороге тигренка заметили и сняли на видео в Подмосковье

В подмосковной деревне Ермолино, расположенной в Дмитровском районе, водители заметили краснокнижного тигренка, шедшего по заснеженной дороге. Запись публикует в субботу, 29 января, NEWS.ru в своем Telegram-канале.

На записи видно, как в темное время машина медленно едет по дороге, а потом и вовсе останавливается. «Ах, пипец, тигр живой в Ермолино бегает, глянь! Еще маленький тигренок, наверное», — говорит автор ролика. В это время животное не спеша идет по заснеженной колее, а затем отбегает в темень подальше от машины.

РИА Новости сообщили в региональном Минприроде, что заплутавшему зверю необходима помощь. Его сейчас разыскивают инспекторы охотнадзора совместно с полицейскими. Местным жителям, заметившим краснокнижного тигренка, рекомендовали звонить на номер «112». Помимо этого, им посоветовали не приближаться к дикой кошке.

На данный момент неизвестно, как он оказался в этом регионе и каково его состояние.