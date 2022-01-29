Токаев анонсировал долгосрочные соглашения с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Хабар 24».

«Я, скорей всего, где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве», — сказал лидер Казахстана и добавил, что готов к подписанию важных соглашений, связанных с долгосрочным сотрудничеством между двумя странами.

Ранее в январе Токаев сообщил о полной стабилизации ситуации в республике после январских протестов и массовых беспорядков. По его словам, в стране восстановлен правопорядок и принимаются все меры для повышения уровня защищенности общества и государства.