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Токаев анонсировал долгосрочные соглашения с Россией

Президент Казахстана Токаев анонсировал визит в Москву в середине февраля

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Хабар 24».

«Я, скорей всего, где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве», — сказал лидер Казахстана и добавил, что готов к подписанию важных соглашений, связанных с долгосрочным сотрудничеством между двумя странами.

Ранее в январе Токаев сообщил о полной стабилизации ситуации в республике после январских протестов и массовых беспорядков. По его словам, в стране восстановлен правопорядок и принимаются все меры для повышения уровня защищенности общества и государства.

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Валентина Процкова
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