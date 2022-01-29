В Европе назвали неэффективной дипломатию из-за Украины

Лидеры крайне правых партий Европы в совместной декларации, принятой по итогам встречи в Мадриде, назвали неэффективной дипломатию Европейского Союза (ЕС) в ситуации вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В декларации есть призыв «работать, чтобы гарантировать, чтобы страны Европы действовали солидарно в связи с угрозой внешних нападений».

«Солидарность, определенность и сотрудничество в области обороны между европейскими странами необходимы в связи с подобными угрозами», — привел содержание документа евродепутат от испанской партии VOX Хорхе Буксаде.

Также лидеры партий заявили о «неэффективности дипломатии ЕС». «Каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос, чтобы защищать мир, территориальную целостность и нерушимость границ европейский стран», — отмечается в тексте документа.

Как заявил Буксаде, европейские политики выразили озабоченность ситуацией. При этом большинство партий, не считая Польши и Венгрии, находятся в оппозиции, поэтому не имеют возможности принимать решение о военном ответе.

Ранее председатель одной из крупнейших партий Германии назвал две ошибки Европы в отношениях с Россией. В интервью Die Welt глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что отключение России от SWIFT повлечет крушение всей системы и переход на китайский аналог платежной системы.