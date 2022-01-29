В России раскрыли выгоду США от военного конфликта в Европе

Гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов раскрыл выгоду властей США от спекуляций на тему якобы планируемого «вторжения» России на Украину. Преимущества США от военного конфликта в Европе он перечислил «Известиям».

По его словам, США выгодно переключить внимание с вопроса о гарантиях безопасности России на надуманную проблему готовящейся «российской агрессии». «Действительно, эта игра в Вашингтоне рассматривается как беспроигрышная, поскольку "агрессия", которую они предсказывают, не состоится. Будет очень легко приписать себе заслуги в ее предотвращении», — пояснил эксперт.

Кроме того, специалист отметил, что извлечь выгоду США удалось бы даже из сценария, предполагающего военную эскалацию на Украине, поскольку это поспособствовало бы не только закрытию вопроса о российском газопроводе «Северный поток-2», но и сплочению стран НАТО.

Ранее в январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о возникших разногласиях среди государств — членов Евросоюза по поводу проекта санкций против России в случае гипотетической атаки против Украины. По его словам, основные разногласия вызывает вопрос о масштабах возможных санкций или оказания военной поддержки Украине.