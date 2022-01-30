Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Создатели «Миротворца» поглумились над смертью Леонида Куравлева

В «Миротворце» прокомментировали смерть Куравлева словами «одним оккупантом меньше»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Создатели сайта «Миротворец» поглумились над смертью российского актера Леонида Куравлева. Комментируя кончину артиста, активисты написали: «На Московии одним оккупантом меньше». Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале.

Издание «Страна.ua» отмечает, что Куравлева обвиняют в подписании коллективного обращения в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму.

Актеру было 85 лет. Куравлев скончался после продолжительной болезни: у него наблюдались проблемы с дыханием, состояние пациента оценивалось как тяжелое. 17 января сообщалось, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему сделали томографию легких, которая показала значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Также у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Британии обвинила Москву в подготовке вторжения и пригрозила санкциями
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Куравлева
Москвичам предрекли приход снежной «Нади»
Создатели «Миротворца» поглумились над смертью Леонида Куравлева
Медведев попросил судью назвать мешающих ему фанатов идиотами
Снижение смертности от омикрон-штамма посчитали основанием для оптимизма
Появилась информация о девушке из сгоревшей квартиры в Чертаново и ее спасителях
Нурмагомедов позвал звезду YouTube Джейка Пола в Eagle FC
Названа отличительная черта омикрон-штамма коронавируса
В Новосибирске пьяная женщина сбила двух детей на тротуаре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter