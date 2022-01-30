Создатели «Миротворца» поглумились над смертью Леонида Куравлева

Создатели сайта «Миротворец» поглумились над смертью российского актера Леонида Куравлева. Комментируя кончину артиста, активисты написали: «На Московии одним оккупантом меньше». Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале.

Издание «Страна.ua» отмечает, что Куравлева обвиняют в подписании коллективного обращения в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму.

Актеру было 85 лет. Куравлев скончался после продолжительной болезни: у него наблюдались проблемы с дыханием, состояние пациента оценивалось как тяжелое. 17 января сообщалось, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему сделали томографию легких, которая показала значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Также у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.