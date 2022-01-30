Байден назвал первое условие для признания правительства талибов

Президент США Джо Байден назвал первое условие для признания легитимности правительства движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) в Афганистане, заявили в пресс-службе Белого дома.

По словам американского лидера, освобождение гражданина США Марка Фрерихса, похищенного в Афганистане в 2020 году, может повлиять на диалог. «Талибы должны немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут рассчитывать на какое-либо рассмотрение вопроса об их стремлении к легитимности. Это не подлежит обсуждению», — заявил Байден.

В октябре 2021 года американские дипломаты встречались с представителями «Талибана» в столице Афганистана, чтобы обсудить вопрос об освобождении Фрерихса и «оказать давление на талибов, чтобы обеспечить безопасный выезд из страны для граждан США и других лиц».

Известно, что Фрерихс перестал выходить на связь в начале февраля 2020 года. На тот момент он проживал в Кабуле. Американец переехал в Афганистан за 10 лет до этого и работал над строительными проектами.