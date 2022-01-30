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Трамп пожаловался на нехватку бумаги и чернил для печати его книги

Экс-президент США Трамп пожаловался на нехватку материалов для печати его книги
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Go Nakamura / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался на нехватку типографических материалов для продолжения печати его книги. Слова экс-лидера приводит РИА Новости.

При этом вину за экономические неурядицы — от рекордной инфляции до хронических товарных дефицитов — он возложил на нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена.

«Вы можете поверить, что происходит? Ничего невозможно достать. Полки пусты. Я подготовил книгу, а они ее больше не могут печатать. Не могут достать бумагу, клей, чернила. Иди и купите ее. Вам понравится», — посетовал Трамп.

Ранее Трамп назвал причину кризиса вокруг Украины, указав на уступки Вашингтона Европе. По словам экс-президента, одной из причин украинского кризиса стало восстановившееся в Европе представление о том, что они опять могут рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку Америки.

Марина Совина
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