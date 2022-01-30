Россиянка влюбилась в «генерала НАТО» и лишилась миллиона рублей

Жительница Бузулукского района Оренбургской области лишилась более миллиона рублей, влюбившись по переписке в мужчину, который оказался мошенником. Об этом сообщает региональное УМВД.

55-летняя женщина рассказала, что с августа 2021 года по январь 2022-го общалась с мужчиной, который представлялся генерал-майором НАТО из Германии по имени Берн. Он заявил о готовности переехать в Россию и жить вместе, при этом попросив оформить для этого кредиты и перевести ему деньги.

Женщина несколько месяцев оформляла кредиты. Она перевела «генералу» в общей сложности 1 186 100 рублей. Не дождавшись его приезда, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Полицейские устанавливают личности и местонахождение лиц, причастных к преступлению. Уже возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Год назад сообщалось, что в Москве задержан уроженец Перу, который обманул российскую учительницу на полмиллиона рублей. Она познакомилась с ним в социальных сетях. Тот представлялся американцем по имени Том Джонсон и рассказал ей, что якобы является главой крупной компании в Майами.