Назван способ экологично содержать собаку

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что ответственный подход к содержанию собаки позволяет сохранить для будущих поколений. В интервью РИА Новости он объяснил, как это осуществить.

Кинолог назвал способ экологично содержать собаку. Для этого он призвал начать с малого и отказаться от пластиковых пакетов для отходов, которые многие россияне используют на улице. Вместо них лучше выбирать пакеты из переработанных материалов или специальный футляр для сбора экскрементов.

Кроме того, Голубев посоветовал покупать корм в больших пачках. «Это не только сократит количество используемой упаковки, но и сэкономит бюджет, поскольку обычно такой корм стоит дешевле», — подчеркнул он.

Специалист также порекомендовал использовать некоторые вещи повторно. По его мнению, упаковки из-под мороженого, кофе, соков или снеков заменяют пакеты для экскрементов. Голубев посоветовал россиянам приобретать только необходимые аксессуары для питомцев и отказаться от бабочек на шею или бейсболок.

«Многие приюты для собак нуждаются пледах, полотенцах и простынях. Если ваши вещи уже не так привлекательны, как бы хотелось, но сохранили свою функциональность, то они могут и согреть собаку, у которой нет хозяина, и продлить свою жизнь, что очень хорошо для окружающей среды», — заключил глава РКФ.

