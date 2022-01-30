В антироссийских санкциях США увидели проблемы для мировой финансовой системы

Реализация планов США по введению экономических санкций против России при ухудшении ситуации вокруг Украины грозит серьезными проблемами для мировой финансовой системы. С таким прогнозом выступили эксперты, опубликовавшие свой анализ в New York Times.

Аналитики подчеркнули, что никогда до этого не было ситуации, при которой какая-либо страна вводила столь масштабные ограничения в отношении настолько крупной экономики, как российская. Они увидели в этом угрозу для экономик развитых государств, в частности европейских, что в свою очередь приведет к дестабилизации мировой финансовой системы. Эксперты уверены, что помимо этого от России непременно последуют ответные шаги, которые приведут к еще большему ухудшению ситуации.

Ранее глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц назвал две ошибки Европейского союза (ЕС) в отношении России. Первая из них — планы по отключению от международной платежной системы SWIFT. По мнению политика, это нанесет вред Европе. Вторая — заключение Евросоюзом соглашения об ассоциации с Украиной, которое привело к противоречиям в действующих торговых договоренностях с Москвой.