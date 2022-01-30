На Украине раскрыли сроки закупки газа у России

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne раскрыл срок закупки газа у России.

По его словам, сегодня Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом голубого топлива, а в следующий отопительный сезон Киеву «будет негде закупать газ». Как отметил Корнейчук, из-за этого украинским властям придется пойти на «величайшее предательство».

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток-2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с "Газпромом"», — сказал Корнейчук.

Как считает политолог, украинские власти искусственно создали нынешний энергетический кризис для того, чтобы объяснить гражданам необходимость начала закупки голубого топлива из РФ. По его мнению, Киев специально поднял поднял тарифы на газ в стране и «поставил бизнес на колени».

«Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология», — заключил он.

Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что если против газопровода «Северный поток-2» будут введены санкции на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, поставки российского газа в Европу могут быть снижены на неопределенный срок. Аналитики считают, что такая ситуация приведет к скачку цен на рынке газа.