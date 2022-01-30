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Боец UFC придушил онлайн-тролля

Американец Кевин Холланд из UFC встретился с онлайн-троллем и поборолся с ним

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Холланд организовал встречу с онлайн-троллем, который утверждал, что сможет победить его в борьбе. Ролик доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

Холланд опубликовал переписку, где тролль в грубой форме вызывает его на поединок. Американец отметил, что оплатил транспорт пользователю Twitter, чтобы тот смог добраться до зала.

Холланд, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), без труда справился с атакой тролля, остановив его проход в ноги. После этого профессиональный боец провел удушающий прием.

29-летний Холланд также выступал в Bellator и Legacy Fighting Alliance.

Николай Костюков
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