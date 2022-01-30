В Германии заявили об утрате доверия из-за позиции по Украине

Сдержанная позиция Германии по Украине привела к утрате репутации и доверия к ФРГ со стороны других стран-партнеров, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Ишингер счел, что США и другие партнеры видят Германию сейчас «в плохом свете» из-за нежелания поставлять Украине оружие, а также из-за позиции по газопроводу «Северный поток-2».

Он подчеркнул, что нанесен ущерб репутации ФРГ. При этом Ишингер считает, что это можно исправить. Глава Мюнхенской конференции добавил, что сдержанная позиция властей Германии играет на руку России. «Безусловно, в Москве точно зафиксировали колебания различных немецких политиков», — отметил он.

Ишингер также заявил, что все сказанное о Германии в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве за последние несколько дней вызвало у него страх и тревогу.