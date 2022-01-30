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Южная Корея направит чиновников на Украину из-за напряженности в регионе

«Рёнхап»: МИД Южной Кореи направит трех должностных лиц в посольство на Украине

Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Южной Кореи направит трех должностных лиц в посольство на Украине из-за геополитической напряженности в регионе. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Чиновники подготовят планы действий для граждан республики в чрезвычайных ситуациях. Отмечается, что на украинской территории находятся около 440 корейцев, большинство из них проживает в Киеве.

Решение было принято после того, как глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел совещание с руководителями дипломатических миссий в России, на Украине и в других странах.

Ранее, 26 января, посольство США на Украине призвало американских граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Дипломаты призвали граждан США рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.

Марина Совина
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