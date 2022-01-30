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Российский мэр заявил в полицию на раскритиковавшего город мужчину

Глава администрации Уяра Прищепко заявил в полицию на раскритиковавшего город красноярца

Глава администрации города Уяр в Красноярском крае Валерий Прищепко написал заявление в полицию на россиянина, который раскритиковал местные достопримечательности. Об этом в воскресенье, 30 января, пишет ТВК.

Житель Красноярска Алексей приехал в Уяр к родственникам и был разочарован увиденным. В частности, его возмутило, что вместо горки для детей — просто большая куча снега рядом со зданием администрации. Не понравилась гостю также новогодняя елка, стоящая на голой железной трубе.

Соответствующие видео он опубликовал в соцсетях. В постах мужчина также призвал местных жителей не молчать о проблемах, а указывать на них властям и требовать у администрации отчеты о проделанной работе, пишет ТВК.

После этого мэр Валерий Прищепко написал заявление в полицию, обвинив Алексея в клевете. Источник издания в правоохранительных органах это подтвердил и объяснил, что глава местной администрации считает, что мужчина оклеветал руководство города и необоснованно обвинил в растрате бюджетных средств. Проводится проверка.

Ранее в январе мэр Липецка Евгения Уваркина обрушилась с критикой и матом на представителей коммунальных служб из-за проблем с уборкой территории от снега. Запись, где она обещает «зачищать дерьмо» и «переломать ноги» тем, кто не справляется с поставленной задачей, была опубликована в сети.

Евгения Куликова
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