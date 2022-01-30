Американец возмутился просьбой снять маску с лозунгом против Байдена в самолете

Пассажира самолета Spirit Airlines, летевшего рейсом 3317 из Кливленда в Тампу, попросили снять маску, сменив ее на предоставленную компанией. Американец утверждает, что это произошло из-за надписи, которую сочли оскорбительной. О происшествии сообщает издание One mile at a time.

На его маске была надпись Let’s go Brandon, нанесенная в честь гонщика, победителя американской серии NASCAR Брэндона Брауна. В октябре 2021-го спортсмен давал интервью телеканалу NBC, во время которого трибуны скандировали Fuck Joe Biden («К черту Джо Байдена»), однако сотрудница канала интерпретировала эти слова иначе. «Как вы слышите, толпа кричит: «Давай, Брэндон!» — сказала она, обращаясь к зрителям.

Бортпроводница Spirit Airlines посчитала маску недоброжелательной и предложила надеть другую, однако мужчина начал спорить с бортпроводниками, заявив, что они нарушили его «свободу слова». Оскорбленный американец также заявил, что сотрудники авиакомпании, вероятно, разрешили бы ему оставить маску с BLM-лозунгом (в честь движения Black Lives Matter).

Авиакомпания сообщила, что расследует инцидент.