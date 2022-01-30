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Россиянам рассказали о главных рисках при покупке квартиры

Юрист Пилюгин: при покупке квартиры нужно оценивать существующие и потенциальные риски

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

При покупке жилья россияне могут столкнуться с рядом рисков. О главных из них агентству Ura.ru рассказал руководитель юридического департамента федеральной компании «Этажи» Никита Пилюгин.

Он заявил, что при выборе квартиры нужно оценивать как существующие риски, так и потенциальные, которые могут появиться в перспективе. При этом Пилюгин подчеркнул, что в первую очередь квартира должна отвечать потребностям на тот период времени, на который она приобретается, особенно если покупка совершается в ипотеку.

«Значительно выгоднее постепенно улучшать свои жилищные условия, иначе долговая нагрузка и затраты на содержание жилья будут большими, и ипотеку семья будет платить дольше», — пояснил юрист.

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Среди главных рисков, которые стоит учитывать при покупке квартиры, он назвал недобросовестность застройщика, некачественное исполнение объекта, трудности с погашением ипотеки, а также сложности в дальнейшей продаже недвижимости из-за неразвитой инфраструктуры в районе.

Кроме того, Пилюгин рекомендовал обращать внимание на особенности оформления документов о собственности. В частности, он призвал быть внимательнее в случае приобретения квартир, недавно полученных по наследству, купленных с привлечением маткапитала или оказавшихся в собственности в ходе приватизации.

Ранее частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова назвала ряд типичных ошибок, которые россияне совершают при покупке вторичного жилья. В их числе — неверное восприятие стоимости квартиры, плохая проверка документов и приобретение жилья в доме с проблемными соседями.

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Варвара Кошечкина
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