Медведев попросил судью назвать мешающих ему фанатов идиотами

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к судье во время финального матча Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний россиянин выразил недовольство действиями отдельных болельщиков, настроенных против него. Медведев попросил судью объявить по стадиону, что те, кто кричат между первой и второй подачами, идиоты.

Медведев борется за трофей в решающем матче против испанца Рафаэля Надаля. В прошлом году россиянин также достигал финала, но тогда он потерпел поражение от Новака Джоковича.

Прошлогодний победитель турнира в Австралии Джокович не смог принять участие в Australian Open. Серб был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визе сербского спортсмена не предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.