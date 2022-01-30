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Медведев попросил судью назвать мешающих ему фанатов идиотами

Медведев призвал судью повлиять на фанатов, которые мешают ему в финале Australian Open

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к судье во время финального матча Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний россиянин выразил недовольство действиями отдельных болельщиков, настроенных против него. Медведев попросил судью объявить по стадиону, что те, кто кричат между первой и второй подачами, идиоты.

Медведев борется за трофей в решающем матче против испанца Рафаэля Надаля. В прошлом году россиянин также достигал финала, но тогда он потерпел поражение от Новака Джоковича.

Прошлогодний победитель турнира в Австралии Джокович не смог принять участие в Australian Open. Серб был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визе сербского спортсмена не предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.

Николай Костюков
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