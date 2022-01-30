Россиян призвали отключать мобильный интернет на ночь

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм» призвал россиян отключать мобильный интернет на ночь.

По его словам, таким образом можно продлить жизнь аккумулятора телефона. «Если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети wi-fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет», — сказал он, добавив, что за ночь можно израсходовать значительную часть пакета мобильного трафика.

Также специалист указал на то, что многие мобильные приложения запрашивают доступ к геолокации даже в фоновом режиме работы телефона. Таким образом каждая такая «установка связи» расходует как трафик, так и заряд аккумулятора.

Кашкин заключил, что ночью могут появиться проблемы с аккумулятором вследствие заряда от сети, которые пользователь не сможет увидеть вовремя, и которые могут привести к крайне негативным последствиям. Например, сильный нагрев смартфона и изменения геометрии аккумулятора.

Ранее журналисты издания CNet рассказали, что чаще всего смартфон может перестать заряжаться из-за мелкого мусора, застрявшего в его разъеме. Специалисты рекомендовали почистить аппарат с помощью деревянной или пластиковой палочки.